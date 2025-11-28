На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о способах лечения тяжелой ОРВИ

Врач Воробьев: при признаках ОРВИ рекомендуется симптоматическая терапия
true
true
true
close
Depositphotos

При появлении признаков острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) важно не паниковать и провести симптоматическую терапию. Об этом aif.ru рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев.

При симптомах ОРВИ врач посоветовал пить большое количество жидкости. По его словам, лучшим средством от простуды является чай с медом и вареньем.

Специалист добавил, что при любой тяжелой вирусной инфекции стоит принимать антикоагулянты.

«Вне зависимости от возбудителя опасные осложнения при вирусных инфекциях имеют общий патогенетический механизм. Происходит диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС-синдром)», — рассказал Воробьев.

Он объяснил, что в мелких сосудах образовываются микротромбы, из-за чего применение антикоагулянтов становится необходимым.

Терапевт, кардиолог Клиники инновационных технологий в Куркино Мария Подгорная до этого предупредила, что в период простуды важно исключить из рациона продукты, которые будут перегружать желудок, чтобы поддерживать работу иммунной системы. По ее словам, стоит отказаться от жирной пищи, острых приправ, фруктов с твердой кожурой, бобов, сладостей, кофе, алкоголя, консервов, ржаного хлеба и другой еды.

Ранее педиатр рассказала, как ни в коем случае нельзя сбивать температуру у ребенка.

