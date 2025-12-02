проект

Названа основная причина снижения иммунитета в начале зимы

Психотерапевт Крашкина: микрострессы в начале зимы снижают иммунитет

Для многих начало зимы – это период хронической усталости, раздражительности и частых простуд. Такие микрострессы могут привести к снижению иммунитета, рассказала «Газете.Ru» врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Долгая дорога в переполненном транспорте, холодная улица, дедлайны на работе, шум в офисе, постоянные уведомления на телефоне, переживания перед новым годом, закрытие проектов — все это повышает уровень кортизола, гормона стресса и ослабляет защитные силы организма. Такой постоянный стресс увеличивает воспалительные процессы, снижает эффективность Т-лимфоцитов и интерферонов, а значит, тело хуже борется с вирусами. Именно поэтому зимой мы чаще заболеваем, даже если стараемся питаться правильно и соблюдать режим», — объяснила доктор.

По словам Крашкиной, в борьбе с такими микрострессами помогают дыхательные упражнения, перерывы каждые 90 минут работы и дневник благодарности.

«Первая — дыхательная техника 4-7-8: вдох на 4 секунды, задержка дыхания на 7 секунд, выдох на 8 секунд. Повторение нескольких циклов снижает тревожность и нормализует давление. Вторая — микроперерывы каждые 90 минут работы: растяжка, короткая прогулка, дыхание на балконе — все это снижает уровень кортизола. Третья — дневник благодарности: вечером записывайте три позитивных события дня. Исследования показывают, что такой фокус внимания на положительном помогает укреплять иммунитет и улучшает настроение. Не стоит забывать и о бытовых мелочах: удобная обувь, теплая одежда, заранее приготовленный обед, планирование маршрута — это минимизирует стрессовые факторы», — заключила психотерапевт.

Ранее были названы самые устойчивые к антибиотикам бактерии.

