Врач рассказала, какие симптомы сигнализируют о скачках давления

Головная боль, чувство тяжести и покраснение лица могут говорить о повышенном давлении, слабость, головокружение и апатия — о пониженном. Об этом Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

При повышении показателя эксперт посоветовала на время снизить физическую активность, отдохнуть и пить больше воды. В обратном случае стоит выпить чашку кофе или крепкий сладкий чай, но не натощак, чтобы не спровоцировать новый упадок сил.

«Идеальным считается давление 120 на 80 — именно к нему стоит стремиться. У каждого человека могут быть небольшие индивидуальные колебания, но важно, чтобы они не выходили за привычные рамки и не вызывали дискомфорта. Если показатели резко меняются или сопровождаются ухудшением самочувствия, это уже сигнал обратить внимание на здоровье», — подчеркнула Беляева.

Международная команда ученых до этого обнаружила, что ежедневное употребление 500 мл чистого пастеризованного апельсинового сока в течение двух месяцев изменяет активность тысяч генов иммунных клеток. Многие из них отвечают за воспаление, регуляцию артериального давления и обмен сахара — процессы, критически важные для здоровья сердца.

