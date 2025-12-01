На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван напиток, помогающий организму регулировать артериальное давление

Conversation: апельсиновый сок помогает организму регулировать артериальное давление
true
true
true
close
Shutterstock

Международная команда ученых обнаружила, что ежедневное употребление 500 мл чистого пастеризованного апельсинового сока в течение двух месяцев изменяет активность тысяч генов иммунных клеток. Многие из них отвечают за воспаление, регуляцию артериального давления и обмен сахара — процессы, критически важные для здоровья сердца. Об этом сообщает портал The Conversation.

Через 60 дней у участников снизилась активность генов, которые обычно «включаются» при стрессе и воспалении, включая NAMPT, IL6, IL1B и NLRP3. Менее активным стал и ген SGK1, влияющий на способность почек удерживать натрий. Эти изменения совпали с данными о том, что апельсиновый сок способен умеренно снижать давление.

Эффект может объясняться природными соединениями цитрусовых, прежде всего гесперидином — флавоноидом с выраженным противовоспалительным и антиоксидантным действием. Он влияет на пути, связанные с высоким давлением, уровнем холестерина и обработкой глюкозы в организме.

Интересно, что реакция зависела от комплекции участников: у людей с избыточным весом сильнее менялась активность генов, связанных с обменом жиров, а у худых — генов, отвечающих за воспаление.

По мнению авторов, результаты работы опровергли распространенное мнение о том, что фруктовый сок — лишняя порция сахара. Да, цельный фрукт полезнее благодаря клетчатке, но стакан чистого апельсинового сока способен принести пользу — от снижения воспаления и улучшения кровотока до благоприятного влияния на маркеры сердечно-сосудистого риска.

Ранее россиянам назвали лучшие источники витамина С.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами