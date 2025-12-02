На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пермяк заманивал школьниц в свое кафе, давал наркотики и насиловал

В Перми мужчину обвинили в изнасиловании подростка под наркотиками
true
true
true

Житель Перми стал фигурантом уголовного дела, связанного с наркотиками и насилием в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 53-летний мужчина фактически являлся владельцем придорожного кафе, в котором находилась потайная комната. Фигурант приглашал несовершеннолетних девушек в заведение, заманивал в помещение и там склонял к употреблению наркотиков.

«Как минимум в одном из эпизодов фигурант воспользовался беспомощным состоянием одной из девушек и надругался над ней», – сообщается в публикации.

Также в одном случае мужчина отдал школьнице наркотики и не потребовал платить за них.

Когда о преступлениях стало известно, силовики и правоохранители задержали россиянина. В этот момент он был в гостях у знакомой, с которой уже несколько дней употреблял запрещенные вещества.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о склонении к употреблению наркотиков несовершеннолетних и насильственных действиях сексуального характера.

На данный момент россиянин находится под стражей. Следователи предполагают, что он причастен к другим подобным преступлениям.

Ранее чиновника обвинили в подмешивании мочегонного в напитки 240 соискательниц на вакансии в министерстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами