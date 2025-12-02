Пермяк заманивал школьниц в свое кафе, давал наркотики и насиловал

В Перми мужчину обвинили в изнасиловании подростка под наркотиками

Житель Перми стал фигурантом уголовного дела, связанного с наркотиками и насилием в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 53-летний мужчина фактически являлся владельцем придорожного кафе, в котором находилась потайная комната. Фигурант приглашал несовершеннолетних девушек в заведение, заманивал в помещение и там склонял к употреблению наркотиков.

«Как минимум в одном из эпизодов фигурант воспользовался беспомощным состоянием одной из девушек и надругался над ней», – сообщается в публикации.

Также в одном случае мужчина отдал школьнице наркотики и не потребовал платить за них.

Когда о преступлениях стало известно, силовики и правоохранители задержали россиянина. В этот момент он был в гостях у знакомой, с которой уже несколько дней употреблял запрещенные вещества.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о склонении к употреблению наркотиков несовершеннолетних и насильственных действиях сексуального характера.

На данный момент россиянин находится под стражей. Следователи предполагают, что он причастен к другим подобным преступлениям.

