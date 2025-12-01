На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чиновник подливал соискательницам мочегонное на собеседовании, пострадали 240 женщин

Depositphotos

Чиновника из французского министерства культуры обвинили в странном поведении на собеседованиях. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, на поведение мужчины обратили внимание в 2018-м году, когда он попытался сфотографировать ноги госслужащего.

Выяснилось, что от действий мужчины пострадали более 240 женщин, которые пытались устроиться в министерство. Соискательницы приходили на интервью, где чиновник подливал им в чай или кофе мочегонное. Женщины пили, так как считали, что не могут отказаться, иначе не смогут устроиться в министерство.

Спустя некоторое время мужчина предлагал пострадавшим пройтись, прогулка могла занимать несколько часов. «Работодатель» намеренно уводил женщин дальше от туалетов, иногда спрашивал о нужде прямо и «прикрывал», если униженная решала справить нужду в уединенном месте в парке.

В случае с одной из соискательниц мужчина привел ее в место, где был туалет, но вход стоил €1. Перед прогулкой женщина думала, что они уйдут ненадолго, поэтому не взяла сумку и кошелек. Дать ей эту сумму мужчина отказался.

Несколько женщин смогли добиться компенсации.

Ранее в Германии мужчина подсыпал жене наркотики, чтобы ее насиловать.

