На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске у водителя случился инсульт во время вождения

Mash: в Красноярске водитель с инсультом спровоцировал ДТП
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Kras Mash»

В Красноярске произошла авария с участием водителя, которому стало плохо прямо за рулем. Об этом сообщает Kras Mash.

Инцидент произошел на Свободном. По данным Telegram-канала, иномарка виновника произошедшего ехала к повороту на Лесопарковую, но в какой-то момент ускорилась.

На кадрах с места видно, как авто одного из участников резко врезалось в автомобиль, который из-за этого спустя пару секунд столкнулся с еще одним участником движения. Последний вышел из машины.

«Пока владельцы разбирались, что к чему, одна из машин укатилась и зацепила другую», – сообщается в публикации.

Как рассказали очевидцы, за рулем у виновника аварии случился инсульт.

До этого нейрофизиолог Ольга Гапонова объяснила водителям, как водителям распознать у себя инсульт. По ее словам, у разных людей проявляются разные признаки. Например, многие испытывают внезапную головную боль, у них путается сознание и ухудшается зрение. В таких случаях специалист рекомендует остановиться и вызвать скорую.

Ранее в Москве столкнулись пожарная автоцистерна и машина каршеринга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами