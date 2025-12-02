В Красноярске у водителя случился инсульт во время вождения

В Красноярске произошла авария с участием водителя, которому стало плохо прямо за рулем. Об этом сообщает Kras Mash.

Инцидент произошел на Свободном. По данным Telegram-канала, иномарка виновника произошедшего ехала к повороту на Лесопарковую, но в какой-то момент ускорилась.

На кадрах с места видно, как авто одного из участников резко врезалось в автомобиль, который из-за этого спустя пару секунд столкнулся с еще одним участником движения. Последний вышел из машины.

«Пока владельцы разбирались, что к чему, одна из машин укатилась и зацепила другую», – сообщается в публикации.

Как рассказали очевидцы, за рулем у виновника аварии случился инсульт.

До этого нейрофизиолог Ольга Гапонова объяснила водителям, как водителям распознать у себя инсульт. По ее словам, у разных людей проявляются разные признаки. Например, многие испытывают внезапную головную боль, у них путается сознание и ухудшается зрение. В таких случаях специалист рекомендует остановиться и вызвать скорую.

