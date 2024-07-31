Водителям рассказали, как вычислить у себя неявные признаки инсульта за рулем

Инсульт особенно опасен во время вождения автомобиля, но если вовремя распознать его, то основных рисков удастся избежать. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказала врач-невролог, нейрофизиолог Ольга Гапонова.

«Самые ранние признаки инсульта зависят от того, какие области мозга затронуты и насколько серьезен первоначальный ущерб. В то время как один человек может просто чувствовать небольшую слабость с одной стороны тела, другой может внезапно испытать трудности с речью и зрением», — отметила врач.

Врач посоветовала использовать тест FAST для распознавания самых частых симптомов инсульта у себя или у другого человека. По ее словам, сперва надо попробовать улыбнуться и рассмотреть улыбку на наличие асимметрии, затем — поднять обе руки и произнести вслух простые фразы. Если сделать этого не удастся, то нужно сразу же вызвать скорую помощь, пояснила Гапонова.

«Среди других признаков инсульта: внезапная сильная головная боль, спутанность сознания, ухудшение зрения, потеря или притупление любого из чувств. Если у вас возникли эти симптомы во время вождения, немедленно остановитесь в безопасном месте и позвоните в скорую помощь. Ни в коем случае не пытайтесь продолжать вождение», — подытожила специалист.

До этого уральский дальнобойщик шесть часов угасал от инсульта прямо на глазах у инспекторов ГАИ, решивших, что он пьян. В итоге мужчине спас жизнь его коллега, который приехал на место аварии и сам вызвал скорую помощь.

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