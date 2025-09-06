На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Якутии задержали нелегальных старателей с золотом на 14 млн рублей

В Якутии поймали нелегальных старателей с 2,5 кг золота
Министерство Внутренних Дел Республики Саха (Якутия)

Сотрудники МВД Якутии пресекли деятельность группы нелегальных старателей, изъяв около 2,5 кг золота на сумму почти 14 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили на трассе автомобиль Toyota Vellfire без государственных номеров, в котором находились четыре человека: 48-летний водитель из Кемеровской области, его 48-летняя спутница и двое граждан Казахстана 24 и 30 лет.

В багажнике были обнаружены пластиковые емкости, тубусы и банки с россыпным желтым металлом, а также 430 тысяч рублей наличными. Лабораторная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является шлиховым золотом общим весом около 2,5 кг.

По данным следствия, иностранные граждане специально приехали в Якутию летом 2024 года для незаконной добычи золота. Они вручную промывали золотоносные пески на месторождении в Верхоянском районе без соответствующей лицензии. Добытый металл планировалось вывезти в другой регион России для реализации. Водитель утверждает, что не знал о перевозке незаконно добытого золота. Фигурантам дела грозят длительные сроки заключения.

Ранее в Казахстане изъяли самую крупную партию кокаина в истории страны.

