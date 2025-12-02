На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Число летальных исходов в ходе наводнений в Индонезии превысило 630

BNPB: число летальных исходов в результате наводнения в Индонезии достигло 631
В результате наводнений и оползней в Индонезии несовместимые с жизнью травмы получили 631 человек, поиски еще 472 продолжаются, миллион жителей были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное агентство по стихийным бедствиям (BNPB) Индонезии.

Там уточнили, что еще 2600 человек ранены. Кроме того, отмечается, что в результате затопления 3500 зданий серьезно повреждены, в связи с чем миллион человек покинули свои дома.

Последнюю неделю в Юго-Восточной Азии происходят проливные дожди, сопровождающиеся сильными порывами ветра. Результатом природного явления стали наводнения и оползни в индонезийских провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра.

28 ноября газета Daily Mirror сообщила, что не менее 56 жизней унес тропический циклон Дитва в Шри-Ланке, свыше 20 пропали без вести.

Ранее россиянина вывезли из зоны наводнения в Таиланде.

