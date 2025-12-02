Эксперт предупредил о вовлечении детей в мошеннические схемы

Мошенники все чаще используют детей в преступных схемах, вымогая деньги под видом сотрудников спецслужб. Об этом предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в разговоре с «Лентой.ру».

По его словам, злоумышленники создают фальшивые профили в соцсетях, маскируясь под сверстников, и собирают личные данные детей, чтобы затем шантажировать их. Для правдоподобности они используют поддельные удостоверения и номера телефонов, имитирующие официальные инстанции.

«Мошенники демонстрируют фальшивые удостоверения и используют юридическую терминологию, чтобы придать своим действиям видимость законности», — рассказал эксперт.

После запугивания детей заставляют переводить деньги через онлайн-банк или снимать наличные под угрозой уголовного преследования родителей. В случае сопротивления давление усиливается угрозами расправы над семьей.

29 ноября заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин заявил, что мошенники все чаще нацеливаются на молодых людей, используя их уязвимость и доверчивость.

Ранее в МВД раскрыли схемы мошенников, нацеленные на участников СВО.