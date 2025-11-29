Сенатор предупредил о росте мошенничества через детей

Сенатор Шейкин: мошенники все чаще нацеливаются на детей и молодежь

Мошенники все чаще нацеливаются на молодых людей, используя их уязвимость и доверчивость. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

По его словам, злоумышленники воздействуют на неокрепшую психику детей, добиваясь передачи денежных средств, данных банковских карт и других ценностей.

Шейкин подчеркнул, что традиционные предупреждения о рисках в такой ситуации оказываются малоэффективными. Сенатор предложил использовать понятные алгоритмы действий: кратко обсудить с ребенком ключевое правило — никогда не выполнять срочные финансовые поручения через мессенджеры без согласования с родителями или доверенными взрослыми.

Он отметил, что на любую просьбу перевести деньги или сообщить реквизиты, независимо от того, кто ее присылает — «полицейский», «сотрудник банка» или «родственник» — ребенок должен воспринимать как попытку мошенничества. По мнению Шейкина, такая простая фраза «Я сначала спрошу у родителей» создает психологический барьер, который гораздо эффективнее общих предупреждений и позволяет обезоружить злоумышленника.

