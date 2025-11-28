Мужчина чудом смог спастись с 16-го этажа во время пожара в жилом комплексе в Гонконге

Bild: в Гонконге спасли мужчину, застрявшего на 16-м этаже во время пожара

Мужчина с 16-го этажа чудом смог спастись во время пожара в жилом комплексе в Гонконге, пишет Bild.

По данным властей, спасение мужчины произошло на следующий день после пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court. Пострадавшего обнаружили в полностью разрушенной высотке, где он оказался в ловушке между дымом, обломками и высокой температурой. Его сигнал фонариком стал единственным признаком жизни, который заметили спасатели.

Как добавили в полиции, расследование уже выявило первые серьезные нарушения, которые привели к крупному пожару, кроме того, сигнализация сработала неправильно. Распространению огня также способствовали бамбуковые строительные леса, обтянутые пластиковыми сетками, которые быстро передали пламя на соседние здания. Из восьми башен жилого комплекса только одна не пострадала.

Полицейские арестовали трех строителей, которые, по словам следователей, оставили на объекте легковоспламеняющиеся упаковочные материалы. Им предъявлено обвинение в грубой халатности. Антикоррупционное управление Гонконга также ведет расследование возможных нарушений в ходе ремонтного проекта. Правительство поручило провести масштабную проверку всех крупных строительных площадок города.

Ранее стали известны подробности о подрядчике сгоревшего в Гонконге ЖК.