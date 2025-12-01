В Петербурге гендир строительной компании оставил бойца СВО без протеза и денег

В Петербурге гендира строительной компании задержали за обман бойца СВО

В Петербурге мужчину подозревают в похищении денег у военного. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказал 37-летний пострадавший, который является участником СВО, ему понадобился протез. В феврале текущего года с ним связался подозреваемый и предложил изготовить желаемое, но цена была ниже рынка.

«Взяв у военного 800 тысяч рублей, злоумышленник исчез, присвоив денежные средства», – сообщается в публикации.

После этого фигурант не выполнил свою часть сделки. Таким образом военный остался и без протеза, и без денег. Мужчина обратился в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Подозреваемого задержали, им оказался 43-летний гендиректор строительной компании. Известно, что ранее он уже становился фигурантом дела по статье о разбое.

«Со слов задержанного, денежные средства он потратил на личные нужды», – говорится в публикации.

На данный момент мужчина находится под стражей. Не исключается, что он мог обмануть других людей по такой же схеме.

Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой Apple.