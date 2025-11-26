Участник СВО потерял деньги, пытаясь уйти со службы через связи в администрации президента

Участник СВО пытался уйти со службы, но наткнулся на мошенника и потерял деньги

Боец СВО перевел неизвестному около миллиона рублей, поверив в его связи на администрации президента. Об этом стало известно mk.ru.

Военнослужащий стал жертвой мошенника во время отпуска. Он признался знакомой, что хочет уйти со службы, и та предложила ему обратиться к знакомому юристу.

На встрече мужчина показал удостоверение сотрудника администрации Президента и предложил перевести клиента на службу в ЮАР или учебу в военное училище. За свои услуги он потребовал предоплату в 200 тыс. рублей.

Далее мошенник неоднократно требовал дополнительные переводы, уверяя, что дело скоро решится, и надо лишь сделать последние звонки важным людям. Лжеюрист также убедил военнослужащего передать ему на хранение военный билет, ветеранское удостоверение, две государственные награды и банковскую карту.

Однако во время врачебной комиссии, где мужчине, по словам афериста, должны были лишь «поставить отметку», выяснилось, что госпиталь не получал никаких запросов. Тем временем отпуск у военного закончился, и возникла угроза обвинения в дезертирстве.

Тогда обманутый солдат перевел мошеннику остаток сбережений «на сохранение», так как испугался закрытия банковских счетов. Он потерял 941 тыс. рублей, пока не понял, что его обманывают.

Когда военный потребовал вернуть деньги, аферист испугался и вернул денежные средства, но в итоге предстал перед судом и был приговорен к 3,5 годам лишения свободы.

Ранее мошенники создали сотни сайтов для кражи денег у участников СВО.