Резервный поезд направили к пассажирам остановившегося под Петербургом «Сапсана»

Резервный поезд отправили к остановившемуся под Петербургом «Сапсану»

К остановившемуся на перегоне под Петербургом скоростному поезду «Сапсан» направлен резервный состав для дальнейшего движения пассажиров в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в 21:18 на перегоне Тосно — Ушаки из-за технической неисправности. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и прав пассажиров.

«Для продолжения поездки направлен резервный поезд. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения», — отметили в ведомстве.

Посадка пассажиров в резервный поезд уже началась.

Октябрьская железная дорога сообщала, что «Сапсан» сообщением Петербург — Москва с 21.18 мск задерживается по техническим причинам на перегоне Тосно — Ушаки.

