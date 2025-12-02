На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Резервный поезд направили к пассажирам остановившегося под Петербургом «Сапсана»

Резервный поезд отправили к остановившемуся под Петербургом «Сапсану»
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

К остановившемуся на перегоне под Петербургом скоростному поезду «Сапсан» направлен резервный состав для дальнейшего движения пассажиров в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в 21:18 на перегоне Тосно — Ушаки из-за технической неисправности. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и прав пассажиров.

«Для продолжения поездки направлен резервный поезд. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения», — отметили в ведомстве.

Посадка пассажиров в резервный поезд уже началась.

Октябрьская железная дорога сообщала, что «Сапсан» сообщением Петербург — Москва с 21.18 мск задерживается по техническим причинам на перегоне Тосно — Ушаки.

24 ноября поезда первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1) и Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживались в связи с ледяным дождем.

Ранее праздничные тарифы ввели на «Сапсанах» между Москвой и Петербургом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами