Сбой в движении произошел на Савеловском направлении МЖД и МЦД-1

Поезда Савеловского направления и МЦД-1 следуют с увеличенным интервалом

Поезда первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1, D1) и Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в связи с ледяным дождем. Об этом сообщила МЖД в своем Telegram-канале.

На радиальных линиях Мосузла работает спецтехника, в том числе 24 локомотива, а также специальные установки для очистки контактной сети от гололеда.

В настоящее время на участке Лобня — Бескудниково поезда следуют по одному пути в реверсивном режиме. Движение на других радиальных направлениях осуществляется с незначительным отклонением от графика, говорится в сообщении.

По обновленной информации, поезда МЦД-1 и дальних маршрутов Савеловского направления следуют с увеличенным интервалом.

Продолжаются работы по ликвидации последствий дождя.

Утром в понедельник дептранс Москвы посоветовал москвичам использовать городской транспорт из-за дождя.

Ранее Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях на юге России.