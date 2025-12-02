Россиянам напомнили о штрафах за запуск петард в неположенных местах

Адвокат Каттакулова: за запуск петард в неположенных местах грозят штрафы от 5 тыс.

В преддверии новогодних праздников о правилах применения пиротехнических изделий в беседе с «Газетой.Ru» напомнила Лиля Каттакулова, адвокат Башкирской Республиканской Коллегии Адвокатов (БРКА).

«Правила связаны с соблюдением пожарной безопасности. Так, к примеру, на каждом изделии должно быть указано, на какой безопасной площади можно его взрывать. Наличие электропроводов, деревьев, общественные места, места с объектами культурных ценностей — это тоже ограничения, которые действуют для пиротехнических изделий», — объяснила она.

Пиротехнические средства также запрещено применять в зданиях, в частности: на лоджиях, балконах, подъездах, кровле, технических помещениях, местах общего пользования, местах технического назначения.

«Следует помнить, что есть ряд регионов, где полностью запрещено использование пиротехнических средств», — напомнила адвокат.

За нарушения правил безопасности предусмотрена административная ответственность.

«Граждан могут привлечь к административному наказанию в виде штрафа за нарушение правил пожарной безопасности. Размер штрафа зависит от последствий, которые наступили при нарушении правил. К примеру, сам факт нарушения правил пожарной безопасности влечет предупреждение или штраф в размере от 5000 рублей. Если будут последствия в виде причинения ущерба имуществу, то штраф может быть от 40 000 рублей», — рассказала она.

Для должностных и юридических лиц штрафы увеличены.

«Также стоит отметить важность соблюдения правил тишины, которые действуют независимо от наличия праздников. За нарушение указанных правил также граждане могут быть привлечены к ответственности и административному наказанию в виде штрафа», — резюмировала она.

Ранее россиянам назвали самые распространенные причины ЧП в новогодние праздники.