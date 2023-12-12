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Россиянам перечислили самые распространенные причины ЧП в новогодние праздники

Спасатель Томчук: пиротехника чаще всего становится причиной ЧП на Новый год

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Depositphotos

Чаще всего в новогодние праздники россияне получают травмы из-за запуска петард, салютов и фейерверков, рассказал kp.ru советник начальника ГКУ МО «Мособлпожспас», заслуженный спасатель России Игорь Томчук.

«Во-первых, люди покупают на рынках или с рук несертифицированную пиротехнику, у которой даже инструкции на русском языке нет. Как это использовать, с какого расстояния — никто не знает. А во-вторых, граждане не соблюдают элементарные правила», — пояснил эксперт.

Помимо этого, пиротехника может быть причиной пожаров, добавил он. Также причиной возгорания могут стать гирлянды и безответственное отношение к электроприборам.

Спасатель призвал отказаться от катания на снегоходах и квадроциклах, а также от прогулок по замерзшим водоемам, потому что лед снизу может быть тонким из-за сброса теплых технических вод. Травмы зимой можно получить и от катания на санках или «ватрушках», особенно если делать это в необорудованных местах, заключил Томчук.

5 декабря сообщалось, что московская восьмиклассница была госпитализирована после удара током в кабинете школы. 14-летняя ученица московской школы № 218 вместе с одноклассниками занималась украшением кабинета к Новому году. Девочка вешала гирлянду, в какой-то момент она задела рукой интерактивную доску и получила разряд.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать качественную и безопасную гирлянду.

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