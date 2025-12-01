В России владельцев кафе и салонов штрафуют за музыку

Baza: штрафы до 5 млн рублей начисляют компаниям за использование песен без авторских прав

Владельцы кафе, бьюти-салонов и частных клиник в России начали получать массовые многотысячные штрафы за использование музыки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Штрафы в размере от 10 тысяч рублей до 5 млн рублей начисляют организациям за использование песен без авторских прав из-за пересмотра порядка и ставок отчислений за фоновую музыку для бизнеса.

По словам владелицы пиццерии в Обнинске Екатерины К., ей пришли две претензии от РАО и ВОИС на 392 тысячи рублей за использование восьми иностранных треков 80–90-х годов, в частности, групп Queen и Blondie. Проверку, рассказала Екатерина, проводил обычный тайный гость, который сделал заказ и какое-то время побыл в заведении. Сумму штрафа ей в итоге снизили с учетом площади заведения.

Предприниматели отказываются от радио, подписок на стриминговые сервисы и даже сериалов и клипов по телевидению, пишет издание.

В феврале 2025 года ставки увеличили Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) впервые за шесть лет.

