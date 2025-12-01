На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России владельцев кафе и салонов штрафуют за музыку

Baza: штрафы до 5 млн рублей начисляют компаниям за использование песен без авторских прав
true
true
true
close
Shutterstock

Владельцы кафе, бьюти-салонов и частных клиник в России начали получать массовые многотысячные штрафы за использование музыки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Штрафы в размере от 10 тысяч рублей до 5 млн рублей начисляют организациям за использование песен без авторских прав из-за пересмотра порядка и ставок отчислений за фоновую музыку для бизнеса.

По словам владелицы пиццерии в Обнинске Екатерины К., ей пришли две претензии от РАО и ВОИС на 392 тысячи рублей за использование восьми иностранных треков 80–90-х годов, в частности, групп Queen и Blondie. Проверку, рассказала Екатерина, проводил обычный тайный гость, который сделал заказ и какое-то время побыл в заведении. Сумму штрафа ей в итоге снизили с учетом площади заведения.

Предприниматели отказываются от радио, подписок на стриминговые сервисы и даже сериалов и клипов по телевидению, пишет издание.

В феврале 2025 года ставки увеличили Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) впервые за шесть лет.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях внешние гирлянды на окнах грозят штрафом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами