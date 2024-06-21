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Более половины россиян оставят о заведении хороший отзыв, если им понравится музыка

У более чем половины россиян громкая музыка в заведении вызывает дискомфорт

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Shutterstock

Свыше половины — 56% — опрошенных россиян оставят о заведении (о ресторанах, магазинах и торговых центрах, спортивных клубах и медучреждениях и т.д.) хороший отзыв, если музыка придется им по вкусу. Это показало исследование Звук Бизнес, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Результаты показали, что три четверти россиян считают музыку важной составляющей своего опыта посещения различных мест. Люди взаимодействуют с заведением активнее, если музыка им нравится: 56% оставляют положительные отзывы, еще 18% респондентов увеличивают чаевые. В то же время плохие отзывы из-за музыки готов оставить каждый пятый посетитель.

Большинство респондентов сообщили, что дискомфорт вызывает слишком громкая музыка — так ответили 52%. А каждого пятого громкость не волнует — так ответили 22% россиян. Для 8% важна корреляция мощности окружающих звуков с собственным состоянием — их раздражают громкие звуки, только если у них самих плохое настроение.

«Громкость и качество музыки в публичных местах влияет на поведение людей: 19% посетителей задерживаются дольше в заведениях с хорошей музыкой, а 15% могут остаться только по той причине, что им понравились играющие треки. Еще четверть опрошенных отмечают, что с хорошей музыкой еда кажется им вкуснее. Треть россиян могут вовсе покинуть заведение только из-за музыки, если она им не нравится. Такие результаты опроса должны обратить внимание владельцев заведений и организаторов мероприятий на важность звукового сопровождения. Качество отзывов, размер чаевых, изменение времени, проведенного посетителем в заведении, — измеряемые бизнес-показатели, влияющие на общую успешность компании», — прокомментировал директор по маркетингу аудиосервиса Звук Бизнес Виталий Бочкарев.

Ранее были названы самые популярные игровые девайсы у россиян в 2024 году.

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