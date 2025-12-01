В российском регионе подростки толпой избили девушку и сняли это на камеру

Подростки избили жительницу Биробиджана и записали все на видео. Об этом сообщает Следком.

Уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) возбудили после появления информации об избиении 27-летней жительницы Биробиджана в эфире федерального телеканала.

Известно, что девушка пострадала от рук несовершеннолетних, которые фиксировали избиение на камеру мобильного телефона. О самочувствии потерпевшей после инцидента не сообщается.

«Подобные случаи с участием агрессивных подростков в городе не единичны», — говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области представить доклад о ходе расследования.

