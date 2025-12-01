На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе подростки толпой избили девушку и сняли это на камеру

СК возбудил дело после избиения подростками жительницы Биробиджана
true
true
true
close
KomootP/Shutterstock/FOTODOM

Подростки избили жительницу Биробиджана и записали все на видео. Об этом сообщает Следком.

Уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство) возбудили после появления информации об избиении 27-летней жительницы Биробиджана в эфире федерального телеканала.

Известно, что девушка пострадала от рук несовершеннолетних, которые фиксировали избиение на камеру мобильного телефона. О самочувствии потерпевшей после инцидента не сообщается.

«Подобные случаи с участием агрессивных подростков в городе не единичны», — говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области представить доклад о ходе расследования.

Ранее в Петрозаводске дети издевались над беспомощным пенсионером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами