«Подбегает мальчишка, стягивает штаны»: в Петрозаводске дети издевались над пенсионером

Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Петрозаводске подростки стянули штаны с пожилого человека ради смеха. Об инциденте рассказала очевидица в группе «Ключевая | Новости района» во «ВКонтакте».

Все произошло вечером 23 ноября у ТЦ «Мечта» на Ключевой улице. Дети, которым на вид было от 10 до 13 лет, толпой преследовали беспомощного пенсионера и издевались над ним. Среди хулиганов были и мальчики, и девочки.

«Проходит мимо пожилой мужчина (еле идет — боится поскользнуться), подбегает мальчишка сзади и стягивает со старика штаны, все хохочут», — возмущается петрозаводчанка.

Женщина решила сфотографировать детей, чтобы потом отнести фото в школу, но они быстро разбежались. Продавец магазина неподалеку рассказала, что несовершеннолетние часто проводят время рядом с ТЦ, хулиганят, а на замечания взрослых отвечают грубостью.

В комментариях к публикации жители Петрозаводска посоветовали написать на подростков заявление в полицию.

Ранее в Воркуте на видео попало избиение полицейского толпой подростков.

