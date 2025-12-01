На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин пристрелил человека, перепутав его с птицей, и избежал колонии

В Тюменской области осудили охотника, ранившего дробью человека
Тюменец по ошибке пристрелил человека и избежал реального лишения свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Омутинский районный суд рассмотрел дело Михаила Молдужарова, обвиняемого по статье 109 УК РФ.

Инцидент произошел 8 сентября 2024 года в Омутинском районе. В тот день мужчина 1957 года рождения охотился в лесном массиве на птиц, имея соответствующее разрешение. Услышав звук взлетающей птицы, он выстрелил из двуствольного ружья, однако не убедился в безопасности линии огня.

С расстояния 47,8 метров охотник попал дробью в незнакомого ему мужчину. Тот получил ранения головы, живота, верхней правой конечности, осложнившееся геморрагическим шоком, и не выжил.

В суде Молдужаров признал вину и раскаялся. Ему назначил один год ограничения свободы и обязали компенсировать моральный вред семье потерпевшего.

Ранее россиянин стрелял в воздух из ружья и ранил девушку-подростка.

