Ветеран с ампутацией обеих ног подал иск за то, что его пересадили в самолете

Пассажир с ампутацией обеих ног подал в суд на авиакомпанию за дискриминацию
Shutterstock/Vitalii Matokha

Американец подал в суд на Delta Air Lines после того, как его пересадили с места у аварийного выхода в самолете. Об этом пишет People.

Ветеран морской пехоты Матиас Феррейра, у которого ампутированы обе ноги, летел рейсом авиакомпании из Международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке 17 мая этого года. Он выкупил место в 21-м ряду, который расположен у аварийного выхода, но бортпроводники заявили, что он не может сидеть там из-за ограничений.

Мужчина заверил, что находится в хорошей форме и готов содействовать им в экстренной ситуации, но экипаж настоял на пересадке на другое место, что вызвало у ветерана эмоциональный стресс, с которым он боролся долгие годы.

В Delta объяснили решение бортпроводников тем, что пассажиры у аварийных выходов должны быть мобильными и способными быстро эвакуироваться. В иске однако отмечается, что Феррейра полностью соответствует этим требованиям, и что в бортовой инструкции даже изображен человек с ампутированной выше колена ногой у аварийного выхода.

Представители авиакомпании уже извинилась перед Феррейрой. Ему вернули деньги за билет и пообещали улучшить подготовку экипажа. Мужчина нанял юристов и потребовал компенсацию, сумма которой не разглашается. Адвокаты ветерана надеются, что иск поможет компании изменить практику обучения сотрудников авиакомпаний и избежать подобных случаев в будущем.

Ранее россиянин отсудил у авиакомпании 100 тысяч за то, что его пересадили в неудобное кресло.

