Во Франции арестовали подростков по обвинению подготовке терактов

BFMTV: двух подростков во Франции арестованы по подозрению в подготовке терактов
Depositphotos

Во Франции арестовали двух несовершеннолетних по обвинению в подготовке терактов на объектах, связанных с Израилем. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Сообщается, что сотрудники главного управления внутренней безопасности (DGSI) задержали подозреваемых 26 ноября. По данным телеканала, одному из подростков 16 лет, он попал под воздействие одной из групп радикального характера в неназванном мессенджере. Его арестовали в Страсбурге.

1 декабря обоим фигурантам предъявили обвинение, по решению суда их заключили под стражу.

В ноябре глава МВД Франции Лоран Нуньес направил письмо различным органам власти, в котором потребовал усилить меры безопасности в преддверии памятных мероприятий в связи с годовщиной дня терактов в Париже 13 ноября.

По словам министра, причиной усиления мер безопасности стал высокий уровень террористической угрозы, сохраняющийся во Франции. Глава МВД призвал уделить особое внимание защите концертных залов и мест проведения массовых мероприятий.

Ранее троих парижанок задержали за подготовку теракта.

