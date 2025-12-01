На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В посольстве России рассказали о ситуации в столице Гвинеи-Бисау

Посольство России: ситуация в столице Гвинеи-Бисау остается спокойной
Luc Gnago/Reuters

В настоящее время ситуация в в столице Гвинеи-Бисау остается относительно спокойной. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в стране.

«На улицы столицы постепенно возвращается жизнь. Так, решением Высшего военного командования с 28 ноября этого года отменен запрет на свободное передвижение людей (что подразумевает открытие границ) и введенный с 19:00 до 06:00 (с 16:00 по 3:00 мск — «Газета.Ru») комендантский час», — говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве добавили, что также в столице поручили незамедлительно возобновить работу частных и государственных школ, рынков, торговых центров. Однако, по данным диппредставительства, напряженность в городе сохраняется.

26 ноября в Гвинее-Бисау военные объявили о свержении президента Умаро Сиссоку Эмбало, закрыли границы и ввели комендантский час. Переворот произошел на фоне президентских выборов, где о победе заявили сразу два кандидата. Мятежники утверждали, что действовали после раскрытия «плана дестабилизации» с участием «политиков, наркобарона и иностранцев». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Гвинее-Бисау запретили все акции протеста.

Все новости на тему:
Переворот в Гвинее-Бисау
