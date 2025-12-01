На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ребенок нашел в пироге с капустой из российского магазина десятирублевую монету

В Нижнем Новгороде ребенок нашел монету в пироге с капустой из магазина
Telegram-канал Нижний №1

В Нижнем Новгороде ребенок откусил пирог из магазина и обнаружил внутри монету. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».

Инцидент произошел 1 декабря. Женщина купила ребенку пирог с капустой производства Сормовского хлеба — малолетний откусил и обнаружил внутри монету номиналом в десять рублей.

По словам женщины, ребенок не пострадал и не подавился. Покупательница призвала других быть аккуратнее и выразила мнение, что хлебозаводу необходимо провести проверку производственных условий.

До этого москвичка нашла гвоздь в готовой еде популярной торговой сети. По ее словам, тот факт, что она не проглотила его, стал чистой случайностью. В поддержке торговой сети ей лишь пообещали провести «тщательную» проверку «надежного» производителя.

Ранее учащиеся российской гимназии сняли на видео червя, живущего в кране для питьевой воды.

