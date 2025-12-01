На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученый рассказал, как изменится медицина в будущем

Ученый Переслегин: в будущем возможен переход на малолекарственную медицину
Shutterstock

В будущем медицина может быть связана с работой сознания, благодаря чему многие процессы в организме удастся регулировать силой мышления. Таким мнением в разговоре с kp.ru поделился Сергей Переслегин, ведущий российский специалист по прогностике, научный руководитель проекта «Социософт».

«Мы ожидаем перехода на малолекарственную медицину — к продлению жизни и регуляции здоровья через мышление. Управляя мышлением, в довольно широких пределах можно управлять и своим телом тоже», — рассказал ученый.

По его мнению, человек во многом представляет собой информационную систему, и, оказывая влияние на свое мышление, он способен воздействовать на собственное здоровье.

Помимо этого, ученые считают, что продлевать жизнь и эффективно бороться с различными болезнями в будущем получится благодаря новым технологиям, в том числе управлением генами, использованием нанороботов, которые смогут достигать самых труднодоступных участков организма, и индивидуальным лекарственным средствам для каждого человека, созданных с учетом его ДНК.

Академик РАН Александр Сергеев до этого сообщил, что за век жизнь человека удлинилась в два раза. а следующий рубеж – 120 лет. Он отметил, что науку ожидают новые открытия в области медицины, а также клеточной и молекулярной биологии. По мнению ученого, благодаря этому получится достичь новых рубежей в продолжительности жизни.

Ранее россиянам объяснили, почему новогодние клятвы не работают.

