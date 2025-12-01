На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, почему новогодние клятвы не работают

Врач Крашкина: начинать новый год стоит с реализации маленьких целей
true
true
true
close
Shutterstock/Vera Prokhorova

Многие люди каждый год обещают себе с января «начать заново», однако такие установки редко приносят результат. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Жесткие обещания («больше никогда...», «теперь только так...») зачастую не работают, потому что опираются на волнение, а не на реальную внутреннюю готовность и понимание своих мотиваций. Такая «белая страница» создает иллюзию легкого старта, но уводит от понимания причин прошлых неудач», — объяснила специалист.

Она посоветовала вместо глобальных обещаний ставить себе маленькие, но конкретные и осуществимые цели.

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова до этого объяснила, как подготовиться к Новому году без спешки и выгорания. Она посоветовала направить силы на радостные вещи, а не приготовление салатов и уборку дома.

Ранее маркетолог рассказал, какие подарки станут самыми популярными на Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами