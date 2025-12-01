Россиянам объяснили, почему новогодние клятвы не работают

Многие люди каждый год обещают себе с января «начать заново», однако такие установки редко приносят результат. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Жесткие обещания («больше никогда...», «теперь только так...») зачастую не работают, потому что опираются на волнение, а не на реальную внутреннюю готовность и понимание своих мотиваций. Такая «белая страница» создает иллюзию легкого старта, но уводит от понимания причин прошлых неудач», — объяснила специалист.

Она посоветовала вместо глобальных обещаний ставить себе маленькие, но конкретные и осуществимые цели.

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова до этого объяснила, как подготовиться к Новому году без спешки и выгорания. Она посоветовала направить силы на радостные вещи, а не приготовление салатов и уборку дома.

