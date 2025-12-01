Американка нашла родственников, сделав ДНК-тест, и потребовала у них $28 млн

В США девушка нашла сестер благодаря ДНК-тесту и стала вымогать у них деньги

В США девушка нашла родственников с помощью ДНК-теста и потребовала у них деньги через суд. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В феврале 2023 год Кармен Томас из Массачусетса сделала ДНК-тест и обнаружила, что у нее есть две биологические сестры, Кали и Эбигейл Браун. Их предполагаемого общего отца, Джо, не стало 2018 году из-за недиагностированной аневризмы аорты.

Его дочери и их мать, Кристин, подали в суд на больницу, заявляя, что врачи допустили ошибку, и в апреле 2023 года — через месяц после того, как Кармен связалась с сестрами, чтобы познакомиться, им присудили $28,8 млн компенсации.

Узнав об этом, Кармен подала иск против своих сводных сестер, решив тоже получить компенсацию. Кроме того, она просила у родственниц деньги на бензин, еду и алкоголь и угрожала навредить себе, если не получит перевода.

Кали и Эбигейл рассказали, что пожалели о встрече с Карен из-за ее навязчивого и меркантильного поведения, а затем прекратили общение, усомнившись в истинности родственных связей.

Адвокат семьи отметил, что иск от Кармен был «неожиданным и травматичным» событием для скорбящей семьи, и суд в итоге встал на сторону его клиенток.

