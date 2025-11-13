Подмена двух новорожденных в роддоме обнаружилась спустя полвека

Двух новорожденных детей подменили в роддоме в 1965 году в Норвегии. Обман раскрылся только спустя полвека, пишет Onet Kobieta.

Семьи провели ДНК-тест в 2021 году, который показал, что они стали жертвами роковой ошибки. Позже выяснилось, что государство знало о подмене младенцев, но скрыло правду. Одна из матерей и обе дочери подали в суд на государство, обвинив его в нарушении прав человека и сокрытии правды на протяжении десятилетий. Истцы потребовали компенсацию в размере 20 млн крон.

Год назад Окружной суд Осло оправдал государство, недавно Апелляционный суд Боргартинга оставил это решение в силе. Суды не считают, что власти нарушили статью №8 Европейской конвенции о правах человека, которая касается права на семейную жизнь. Отмечается, что ответственность за подмену детей лежит на частной организации, которая управляла больницей. Семьи планируют подать апелляцию в Верховный суд.

До этого разлученные в детстве сестры из Нижегородской области нашли друг друга спустя 24 года. В 2002 году трехлетнюю Нину и пятилетнюю Наташу отправили в разные детдома после того, как их отца и матери лишили родительских прав. Позже Нину удочерила одинокая гражданка Испании, которая не знала, что у девочки есть сестра, и увезла ее в свою страну. Через десять лет Нина случайно узнала правду о сестре, разбирая документы, и начала поиски родственницы. И нашла ее в тяжелом состоянии — без документов, жилья и памяти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее разлученные брат и сестра встретились спустя 80 лет.