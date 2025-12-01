Мэра французского города осудили за шантаж интимными видео

Суд Лиона приговорил мэра города Сент-Этьен Гаэля Пердрио к пяти годам лишения свободы по делу о шантаже с использованием интимных видеозаписей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское агентство AFP.

Обвинения ему предъявили в 2022 году. По версии следствия, мэр осуществлял скрытую съемку своего заместителя Жиля Артига, после чего шантажировал его полученными материалами с требованием политической лояльности и уступок на выборах.

«Гаэль Пердрио был приговорен к пяти годам лишения свободы, из которых четыре без права на условное освобождение», — говорится в сообщении.

Суд также обязал Пердрио покинуть пост и запретил ему избираться в следующие пять лет. Мэр Сент-Этьена признан полностью виновным в шантаже, сговоре и растрате государственных средств. Сам фигурант не признал свою вину.

По делу также проходили сообщники мэра — экс-глава администрации Пьер Готтьери и заместитель мэра по вопросам образования Сами Кефи-Жером, Суд приговорил обоих к четырем годам лишения свободы, два из которых — условно.

