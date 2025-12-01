На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как действовать при утечке биометрических данных

Юрист Лукинова: при утечке биометрических данных важно заблокировать операции
true
true
true
close
Depositphotos

При утечке биометрических данных россиянам нужно срочно заблокировать все операции и сообщить о возможных рисках в правоохранительные органы. Об этом «Известиям» рассказала начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.

«В первую очередь следует обратиться в банк или иную организацию, в которой использовалась биометрия, и запросить блокировку всех операций, связанных с идентификацией по лицу или голосу. Одновременно важно подать заявление в полицию с указанием обстоятельств возможной утечки и приложением материалов, подтверждающих подозрения», — объяснила специалист.

По ее словам, чем быстрее окажется зафиксировано обращение, тем раньше получится предотвратить незаконное использование биометрических данных. Также важно обновить все пароли, проверить параметры безопасности в приложениях и отключить привязку биометрии. Помимо этого, необходимо посмотреть запросы в Единой биометрической системе на портале «Госуслуги».

Юрист отметила, что регулирование биометрии основывается на общих и специальных нормах права. Согласно закону о персональных данных, биометрия является особой категорией сведений, которая требует отдельного согласия. А закон о единой биометрической системе устанавливает требования к защите и передаче этих данных.

При этом, по словам Лукиновой, организации несут ответственность за ненадлежащую защиту биометрических данных. При этом она может быть как административной, так и гражданско-правовой. Компании назначается штраф за нарушение порядка обработки персональных данных и несоблюдение требований по их защите. Если же в результате утечки был нанесен ущерб конкретному человеку, то он имеет право потребовать компенсацию.

Ранее больше половины россиян поддержали внедрение биометрии для доступа на территории школ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами