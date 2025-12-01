Россиянам объяснили, как действовать при утечке биометрических данных

При утечке биометрических данных россиянам нужно срочно заблокировать все операции и сообщить о возможных рисках в правоохранительные органы. Об этом «Известиям» рассказала начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.

«В первую очередь следует обратиться в банк или иную организацию, в которой использовалась биометрия, и запросить блокировку всех операций, связанных с идентификацией по лицу или голосу. Одновременно важно подать заявление в полицию с указанием обстоятельств возможной утечки и приложением материалов, подтверждающих подозрения», — объяснила специалист.

По ее словам, чем быстрее окажется зафиксировано обращение, тем раньше получится предотвратить незаконное использование биометрических данных. Также важно обновить все пароли, проверить параметры безопасности в приложениях и отключить привязку биометрии. Помимо этого, необходимо посмотреть запросы в Единой биометрической системе на портале «Госуслуги».

Юрист отметила, что регулирование биометрии основывается на общих и специальных нормах права. Согласно закону о персональных данных, биометрия является особой категорией сведений, которая требует отдельного согласия. А закон о единой биометрической системе устанавливает требования к защите и передаче этих данных.

При этом, по словам Лукиновой, организации несут ответственность за ненадлежащую защиту биометрических данных. При этом она может быть как административной, так и гражданско-правовой. Компании назначается штраф за нарушение порядка обработки персональных данных и несоблюдение требований по их защите. Если же в результате утечки был нанесен ущерб конкретному человеку, то он имеет право потребовать компенсацию.

