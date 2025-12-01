Психолог рассказала, какие признаки говорят о бедном мышлении

Долги возникают в особенностях мышления, где преобладают установки, ориентированные на выживание. Об этом «Известиями» рассказала бизнес-коуч и магистрант бизнес-психологии ВШЭ Асель Исмаилова.

«Люди, годами живущие от кредита к кредиту, часто ошибочно полагают, что проблема заключается исключительно в недостаточных доходах, тогда как реальная причина кроется в психологической неготовности к финансовой стабильности», — заявила специалист.

Она объяснила, что финансовая яма — состояние сознания, при котором главными советчиками становятся чувства стыда, страха и инстинкт выживания. По словам эксперта, если жизнь строится вокруг идеи «главное — хватит ли», человек перестает мыслить категориями роста и увеличения своих ресурсов.

В этой парадигме деньги не приносят ощущения свободы, а дают только временное облегчение для закрытия имеющихся «дыр». Поэтому даже при росте доходов человек с прежним мышлением в скором времени вновь оказывается в исходной точке.

«Глубинные причины такого поведения часто уходят корнями в детство, где деньги ассоциировались с тревогой и ограничениями. Взрослея, человек может сознательно стремиться к финансовому благополучию, но подсознательно руководствоваться установками «мне нельзя» или «я не заслужил», что приводит к отказу от перспективных возможностей», — рассказала психолог.

По ее словам, долговая зависимость создает порочный круг, в котором чувство вины подталкивает к новым импульсивным решениям, включая решение взять новые кредиты. Преодолеть эту ситуацию удастся не только благодаря финансовому планированию, но и умению не стыдиться денег, воспринимая их лишь как инструмент обмена.

«Выход из долговой зависимости начинается с возвращения субъектности — момента, когда человек перестает ощущать себя жертвой обстоятельств и вновь обретает способность действовать осознанно», — сказала Исмаилова.

