В Оренбурге юноша избил прохожего, приняв его за грабителя

Житель Оренбурга пытался пресечь грабеж и сам стал фигурантом уголовного дела
true
true
true

Оренбуржец пытался пресечь уличный грабеж и сам стал подозреваемым. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал UTV.

Инцидент произошел на улице Салмышской в Оренбурге. На записи видно, как молодой человек наносит удары двум мужчинам, в результате чего один из них падает на асфальт спиной. Затем он опять нападает, и пострадавший вновь оказывается на земле.

По предварительным данным, у 45-летнего потерпевшего диагностировали ушиб головного мозга, мягких тканей головы и лица, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Нападавшего задержали и допросили. В разговоре с правоохранителями он признался, что неверно оценил ситуацию, подумав, что стал свидетелем преступления, и решил его остановить. Юноша стал фигурантом уголовного дела и теперь может лишиться свободы на срок до 8 лет.

До этого мужчина избил и ограбил незнакомку в Новокузнецке, приняв ее за закладчицу. 47-летний ранее судимый мужчина напал на 39-летнюю женщину и избил ее. Затем злоумышленник отобрал у нее мобильный телефон и принудил назвать пароль от устройства, после чего скрылся с места происшествия. По словам нападавшего, ему показалось, что женщина фотографирует место предполагаемого тайника с наркотиками.

Ранее россиянин принял полицейского за наркомана и сломал ему нос бутылкой.

