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Россиянин принял полицейского за наркомана и сломал ему нос бутылкой

В Татарстане мужчина сломал нос полицейскому, приняв его за закладчика
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель Набережных Челнов получил полтора года колонии за нападение на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

По данным портала KazanFirst, бдительный горожанин выглянул из окна своей квартиры и заметил на улице двух мужчин, поведение которых показалось ему подозрительным, они что-то искали у подъезда. Мужчина принял их за закладчиков наркотиков. Он выбежал из дома, вооружился бутылкой, подошел к незнакомцам и ударил одного из них по лицу, после чего бросился за другим с угрозами.

Выяснилось, что подозрительными «закладчиками» оказались двое полицейских. Потерпевшие утверждали, что успели представиться и показать нападавшему служебные удостоверения, однако это его не остановило. Приговором суда обвиняемому в нападении назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Бурятии сельчанка обварила полицейского кипятком. Полиция занималась розыском подозреваемого по уголовному делу. Установив местонахождение мужчины, они приехали в дом к жительнице Бурятии. Преступника сельчанка прятала в подвале. Не желая, чтобы ее родственника задержали, сначала угрожала полицейским ножом, потом обварила одного из них кипятком. Приговором суда ей было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, ее также обязали выплатить потерпевшему штраф в сумме 100 тысяч рублей.

Ранее в Кировской области мужчина попытался ударить полицейского топором и получил пулю.

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