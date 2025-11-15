На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Краснодарский школьник попал в больницу после того, как принес пистолет в школу

В Краснодаре подросток устроил стрельбу из пистолета в школе
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодаре подросток пострадал во время стрельбы в учебном заведении. Об этом сообщает прокуратура региона.

По предварительным данным, восьмиклассник принес в школу сигнальный пистолет с шумовым патроном и стал показывать друзьям. Один из них снял предохранитель и случайно выстрелил.

После этого он от страха ударился головой о шкаф и рухнул на пол. В результате он получил травмы лица, его направили в больницу.

«В настоящее время несовершеннолетний находится на амбулаторном лечении», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбирается прокуратура. Специалисты проводят проверку.

По данным mk.ru, пистолет молодой человек приобрел на маркетплейсе. После выстрела он отпрыгнул в сторону, но потерял равновесие и ударился.

До этого в пермском кафе подросток пострадал во время стрельбы. После инцидента у стрелка изъяли оружие, юноше оказали первую помощь.

Ранее в Волгоградской области охотник снимал с плеча ружье и случайно выстрелил товарищу в грудь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами