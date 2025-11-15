Краснодарский школьник попал в больницу после того, как принес пистолет в школу

В Краснодаре подросток устроил стрельбу из пистолета в школе

В Краснодаре подросток пострадал во время стрельбы в учебном заведении. Об этом сообщает прокуратура региона.

По предварительным данным, восьмиклассник принес в школу сигнальный пистолет с шумовым патроном и стал показывать друзьям. Один из них снял предохранитель и случайно выстрелил.

После этого он от страха ударился головой о шкаф и рухнул на пол. В результате он получил травмы лица, его направили в больницу.

«В настоящее время несовершеннолетний находится на амбулаторном лечении», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбирается прокуратура. Специалисты проводят проверку.

По данным mk.ru, пистолет молодой человек приобрел на маркетплейсе. После выстрела он отпрыгнул в сторону, но потерял равновесие и ударился.

До этого в пермском кафе подросток пострадал во время стрельбы. После инцидента у стрелка изъяли оружие, юноше оказали первую помощь.

Ранее в Волгоградской области охотник снимал с плеча ружье и случайно выстрелил товарищу в грудь.