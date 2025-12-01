Секретаря Совбеза Киргизии освободили от должности

Секретаря Совбеза Киргизии Бактыбека Бекболотова освободили от должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… Бекболотов Бактыбек Асанкалиевич освобожден от занимаемой должности секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики», — сказано в сообщении.

Бекболотов занимал свой пост с мая 2025 года. Причины его отставки не уточняются.

Следующим указом Жапаров назначил секретарем Совета безопасности республики бывшего первого заместителя главы госкомитета нацбезопасности Рустама Мамасадыкова.

В декабре прошлого года от должности освободили главу кабмина Киргизии Акылбека Жапарова, который занимал этот пост и руководил администрацией президента Киргизии с октября 2021 года. Некоторые местные СМИ сообщали, что он ушел по собственному желанию, написав заявление.

