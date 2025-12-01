На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Секретаря Совбеза Киргизии освободили от должности

Секретарь Совбеза Киргизии Бактыбек Бекболотов покинул свой пост
РИА Новости

Секретаря Совбеза Киргизии Бактыбека Бекболотова освободили от должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… Бекболотов Бактыбек Асанкалиевич освобожден от занимаемой должности секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики», — сказано в сообщении.

Бекболотов занимал свой пост с мая 2025 года. Причины его отставки не уточняются.

Следующим указом Жапаров назначил секретарем Совета безопасности республики бывшего первого заместителя главы госкомитета нацбезопасности Рустама Мамасадыкова.

В декабре прошлого года от должности освободили главу кабмина Киргизии Акылбека Жапарова, который занимал этот пост и руководил администрацией президента Киргизии с октября 2021 года. Некоторые местные СМИ сообщали, что он ушел по собственному желанию, написав заявление.

Ранее глава Иваново уволился по собственном желанию.

