Россиянам посоветовали необычный способ снизить стресс перед праздниками

С психологической точки зрения жевание относится к ритмичным, повторяющимся действиям, которые помогают снизить уровень напряжения. Такой тип движений напоминает телесно-ориентированные техники саморегуляции: когда мы повторяем одно и то же нейтральное действие, мозг получает сигнал, что ситуация под контролем. Это способствует снижению физиологических проявлений стресса, рассказала «Газете.Ru» Элен Хачатрян, психолог.

«Также жевание усиливает кровоток в головном мозге, повышая поступление глюкозы в префронтальную кору — область, отвечающую за самоконтроль, принятие решений и управление эмоциями. В результате снижается уровень кортизола — гормона, который активнее всего вырабатывается при психологической нагрузке», — объяснила она.

По словам психолога, эмоциональный фон человека напрямую связан с тем, насколько быстро он умеет справляться с напряжением.

«Во время жевания жвачки в стрессовых ситуациях не только снижается тревожность, но и повышается бодрость, улучшается настроение и становится меньше ощущения усталости. Это объясняется тем, что в момент тревоги наш мозг стремится «зафиксировать» действие, которое помогает почувствовать опору, и жевательная резинка становится как раз таким доступным инструментом», — сказала эксперт.

В завершении года многие сталкиваются с ощущением перегруженности: слишком много задач, событий, планов и ожиданий. В такие периоды особенно важна система маленьких, устойчивых привычек, которые помогают возвращаться в «точку равновесия».

«Мы часто недооцениваем значение коротких ритуалов — прогулок, дыхательных упражнений, нескольких минут тишины наедине с собой или жевания жвачки. Но именно они создают ощущение контроля и дают возможность обрести внутреннее спокойствие. От жвачки, помимо позитивного психологического эффекта, человек получает и дополнительный бонус — свежее дыхание, что помогает чувствовать себя увереннее в различных жизненных ситуациях», — рассказала психолог.

В ритме большого города ритуалы, не требующие времени и подготовки, становятся важным элементом эмоциональной гигиены. Жевание жвачки — один из таких быстрых и доступных инструментов для снижения тревожности, поддержания концентрации и стабилизации эмоционального состояния.

«Жвачка может быть приятным поддерживающим ритуалом, но не стоит воспринимать ее как универсальное решение. Это лишь маленький инструмент, который работает в комплексе с бережным отношением к своему ментальному состоянию», — резюмировала она.

