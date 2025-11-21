На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЯНАО спасатели ищут пропавшую в тайге семью с четырьмя детьми

В тундре из-за сломавшегося ледохода пропала семья с четырьмя детьми
В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа ищут семью с четырьмя маленькими детьми, которая потерялась в тундре из-за сломавшегося снегохода. Об этом URA.RU сообщили источники.

Как отмечается, главе семьи удалось связаться со спасательной службой по спутниковому телефону и сообщить о том, что по пути в стойбище в районе озера Сорото, где у них находится чум и стадо оленей, у них сломался снегоход. Однако он не смог сказать точное местоположение семьи.

В департаменте гражданской защиты пояснили, что на поиски людей уже выехали спасатели «Ямалспас». Их ищут в районе трассы НадымСалехард.

В конце сентября в тайге Красноярского края пропали супруги Ирина и Сергей Усольцовы со своей пятилетней дочерью. Семья отправилась в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но 28 числа перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело. В Следственном Комитете рассматривают множество версий исчезновения Усольцевых, в том числе предполагали, что семья могла выехать в Таиланд.

Ранее в МЧС рассказали о поисках пропавшего в горах Адыгеи туриста.

