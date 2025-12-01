На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Австралии более 20 рабочих отравились на заводе

Утечка угарного газа произошла на заводе в Австралии, пострадал 21 человек
Bill Bachmann/Global Look Press

Утечка угарного газа произошла на заводе по переработке свинины в городе Мельбурн в Австралии. Об этом сообщил портал 9News.

По предварительным данным, утечка угарного газа произошла из оборудования для консервирования мяса.

«21 человек был доставлен в больницу после утечки угарного газа на заводе по переработке свинины на западе Мельбурна», — говорится в сообщении.

14 ноября в Железногорске Курской области местные жители отравились угарным газом. Четырех человек не удалось спасти, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Установлены личности жертв отравления — это двое юношей и две девушки возрастом от 22 до 27 лет.

В ноябре сообщалось, что врачи сразу двух больниц Приморского края спасли трехлетнего мальчика после сильнейшего отравления угарным газом во время пожара в Уссурийске. В данный момент здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

Ранее взрослый и двое детей отравились угарным газом в Дагестане.

