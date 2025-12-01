Новак рассказал о запуске прямых рейсов из России в Саудовскую Аравию

Новак: авиакомпании РФ могут в ближайшее время запустить прямые рейсы в Саудовскую Аравию

Россия рассчитывает, что авиакомпании страны в ближайшее время смогут начать совершать прямые рейсы в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил вице-премьер РФ, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Саудовской Аравии Александр Новак, передает ТАСС.

Саудовская бюджетная авиакомпания Flynas с 1 августа запустила регулярные полеты между Эр-Риядом и Москвой.

«Рассчитываем, что в ближайшее время, помимо арабских компаний, начнут осуществлять авиаперевозки российские авиакомпании», — заявил Новак.

Вице-премьер отметил, что Россия и Саудовская Аравия близки по своим позициям по многим ключевым проблемам международной и региональной повестки. Также между странами активно развивается торговое и экономическое сотрудничество, за последние пять лет объем двусторонней торговли увеличился в два раза.

Россия была и остается значимым поставщиком на саудовский рынок зерна и мяса птицы. Во многом это удалось осуществить благодаря аккредитация российских центров сертификации в королевстве, рассказал политик.

Новак добавил, что объем накопленных инвестиций из России в Саудовскую Аравию только за 2024 год увеличился в шесть раз, а саудовские инвестиции в РФ выросли на 11%.

Ранее сообщалось, что РФ и Саудовская Аравия 1 декабря подпишут соглашение о взаимной отмене виз.