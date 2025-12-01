На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новак рассказал о запуске прямых рейсов из России в Саудовскую Аравию

Новак: авиакомпании РФ могут в ближайшее время запустить прямые рейсы в Саудовскую Аравию
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Россия рассчитывает, что авиакомпании страны в ближайшее время смогут начать совершать прямые рейсы в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил вице-премьер РФ, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Саудовской Аравии Александр Новак, передает ТАСС.

Саудовская бюджетная авиакомпания Flynas с 1 августа запустила регулярные полеты между Эр-Риядом и Москвой.

«Рассчитываем, что в ближайшее время, помимо арабских компаний, начнут осуществлять авиаперевозки российские авиакомпании», — заявил Новак.

Вице-премьер отметил, что Россия и Саудовская Аравия близки по своим позициям по многим ключевым проблемам международной и региональной повестки. Также между странами активно развивается торговое и экономическое сотрудничество, за последние пять лет объем двусторонней торговли увеличился в два раза.

Россия была и остается значимым поставщиком на саудовский рынок зерна и мяса птицы. Во многом это удалось осуществить благодаря аккредитация российских центров сертификации в королевстве, рассказал политик.

Новак добавил, что объем накопленных инвестиций из России в Саудовскую Аравию только за 2024 год увеличился в шесть раз, а саудовские инвестиции в РФ выросли на 11%.

Ранее сообщалось, что РФ и Саудовская Аравия 1 декабря подпишут соглашение о взаимной отмене виз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами