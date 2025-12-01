На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как избавиться от стоящих во дворах рекламных «Газелей»

Эксперт Бондарь: за рекламную «Газель» во дворах может грозить штраф до 1 млн рублей
close
«Газета.Ru»

Владельцев стоящих неделями во дворах жилых домов «Газелей» и автоприцепов с рекламными баннерами могут оштрафовать на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Законодательство не позволяет превращать автомобили в стационарные рекламные щиты, если они длительное время стоят без движения. Это считается использованием транспорта не по назначению, что прямо нарушает статью 20 Федерального закона «О рекламе» №38-ФЗ. В тексте закона говорится, что транспортное средство не должно использоваться «исключительно или преимущественно» для рекламы. То есть если «Газель» или прицеп с баннером стоит во дворе неделями, это уже повод для жалоб», — пояснил Бондарь.

Для начала эксперт посоветовал зафиксировать нарушение: сделать несколько фото в разные дни, чтобы показать, что машина не двигается.

«Затем жалобу можно направить в ГИБДД. Сделать это можно лично, заказным письмом или через официальный сайт. Еще один шаг — обращение в управляющую компанию. УК отвечает за порядок на придомовой территории и может потребовать от владельца убрать машину. Если реакции нет, можно писать в районную администрацию или полицию. Штрафы за подобные нарушения существенны. По статье 14.38 КоАП РФ для юридических лиц они могут достигать от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, если будет доказано, что транспорт используется именно как рекламная конструкция. Если машина мешает проходу или проезду, стоит также обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), приложив фото и ссылку на закон о рекламе. Часто владельцы таких авто пытаются хитрить, переставляя машину на пару метров раз в две недели, поэтому регулярная фотофиксация очень важна», — отметил Бондарь.

Ранее эксперт объяснил, как защититься от попадания дрона в окно.

