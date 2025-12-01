Россиянам объяснили, как защититься от попадания дрона в окно

Эксперт Кондратьев: защитить дом от попадания дрона можно с помощью рольставни

Защитить дом от попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в окно можно с помощью бронепленки и рольставни. Об этом aif.ru рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Специалист объяснил, что в первую очередь важно переставить детские кровати в помещение, в котором нет окон. Остальные кровати необходимо переместить как можно дальше от окон.

«Окна можно оклеить бронепленкой. Потому что много травм происходит именно из-за того, что дрон взрывается, и взрывной волной выбивает стекла. Осколки при этом летят с большой скоростью», — рассказал Кондратьев.

Он также посоветовал установить на окна рольставни, которые можно закрывать при угрозе атаки БПЛА. По словам эксперта, такая мера поможет избежать случаев, когда дроны влетают в дом и взрываются в нем.

Помимо этого, специалист напомнил, что важно внимательно следить за оповещениями и не игнорировать их.

