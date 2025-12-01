На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев высказался об эксперименте с передвижными аптеками

Медведев поддержал идею федерального эксперимента с передвижными аптеками
Павел Бедняков/РИА Новости

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поддержал идею проведения федерального эксперимента с передвижными аптеками для отдаленных населенных пунктов страны. Об этом политик сообщил в ходе приема граждан, передает ТАСС.

В ходе приема к зампреду Совбеза обратилась жительница поселка Пуксоозеро Архангельской области Наталья Котова. Женщина рассказала, что сейчас в населенном пункте проживает 300 человек. По ее словам, жители в основном пожилого возраста и часто болеют, а аптеки в поселке нет. В связи с этим она спросила у председателя партии, можно ли решить вопрос при помощи передвижных аптек.

Медведев назвал подобный проект хорошей идеей. Политик отметил, что инициатива не новая, однако решение по ее реализации до сих пор не принято. Глава партии пояснил, что это связано с вопросом контроля оборота лекарств.

«Это такая тонкая сфера, где нужен обязательно государственный контроль. Но тем не менее сейчас эта идея, как я понимаю, уже в стадии перехода к реализации, и будут выбраны населенные пункты и регионы, где эти передвижные аптечные киоски, пункты эти аптечные, будут опробованы», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза России подчеркнул, что Пуксоозеро должен принять участие в эксперименте.

Ранее в России призвали аптеки предлагать пациентам отечественные лекарства.

