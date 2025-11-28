Женщина провалилась под лед в Петербурге

В Петербурге 35-летняя женщина вышла на лед и провалилась в воду. Об этом сообщает МЧС России по городу.

Инцидент произошел в темное время суток в парке Городов-Героев. Женщина оказалась на льду в водоеме. В ходе спасательной операции, при эвакуации на берег, лед под ней треснул, и она частично провалилась в холодную воду.

В результате случившегося женщину госпитализировали с переохлаждением. С какой целью она вышла на лед не уточняется.

До этого на Алтае прогулка по льду для девятилетнего школьника едва не закончилась трагедией. Он внезапно провалился в воду, и это заметил проходивший неподалеку мужчина. Он помог мальчику выбраться на сушу.

Ранее двое детей провалились под лед в Новосибирске, одного не спасли.