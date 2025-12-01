На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала, как скрытый гастрит влияет на работоспособность

Скрытые формы гастрита, которые себя ярко не проявляют, негативно сказываются на работоспособности. Об этом «Известиям» рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Специалист объяснила, что при хроническом воспалении, вызванном Helicobacter pylori, слизистая желудка постепенно атрофируется. При этой форме заболевания снижается кислотность и ухудшается выделение ферментов, но пациент может не испытывать болевых ощущений. В итоге пища переваривается недостаточно эффективно, и организм не получает нужное ему количество микроэлементов, белков и витаминов, которые нужны для нормальной работы внутренних органов и нервной системы.

По словам врача, источниками заражения Helicobacter, особенно в рабочем коллективе, могут стать общая посуда и столовые приборы, которые не проходят термообработку в посудомоечной машине. Помимо этого, дополнительными источниками риска являются тараканы и бытовой контакт с животными, в частности с кошками.

Однако атрофия слизистой желудка может быть связана не только с инфекцией, но и с аутоиммунными процессами. Сережина предупредила, что эта форма гастрита часто сопровождается сахарным диабетом, аутоиммунным тиреоидитом и другими заболеваниями. По ее словам, в таких случаях важно проверить аутоантитела. Если же на фоне сниженной работоспособности появляются неврологические проявления, такие как симптомы полинейропатии, это может указывать на дефицит витаминов группы B из-за нарушенного всасывания.

«Анализ, который позволяет понять, есть ли воспаление без гастроскопии, — это гастропанель. Она рекомендуется детям, пожилым людям и тем, у кого есть противопоказания к гастроскопии. В анализ входят ферменты и гормоны желудка и антитела к Helicobacter. Результат позволяет оценить состояние слизистой оболочки желудка и определить возможную причину изменений. Если антитела к Helicobacter положительные, то причина, скорее всего, в инфекции. При отрицательном результате на антитела возможная причина — аутоиммунный процесс», — объяснила специалист.

Гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов до этого рассказал, что химические воздействия, инфекции, переедания и хронический стресс могут стать причиной развития гастрита. По его словам, вклад также вносит регулярное употребление промышленной пищи с техническими добавками, поскольку они не выполняют пищевую функцию и могут повреждать слизистую желудка.

Ранее были названы работающие народные методы борьбы с изжогой.

