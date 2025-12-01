Врач рассказала, как скрытый гастрит влияет на работоспособность

Скрытые формы гастрита, которые себя ярко не проявляют, негативно сказываются на работоспособности. Об этом «Известиям» рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Специалист объяснила, что при хроническом воспалении, вызванном Helicobacter pylori, слизистая желудка постепенно атрофируется. При этой форме заболевания снижается кислотность и ухудшается выделение ферментов, но пациент может не испытывать болевых ощущений. В итоге пища переваривается недостаточно эффективно, и организм не получает нужное ему количество микроэлементов, белков и витаминов, которые нужны для нормальной работы внутренних органов и нервной системы.

По словам врача, источниками заражения Helicobacter, особенно в рабочем коллективе, могут стать общая посуда и столовые приборы, которые не проходят термообработку в посудомоечной машине. Помимо этого, дополнительными источниками риска являются тараканы и бытовой контакт с животными, в частности с кошками.

Однако атрофия слизистой желудка может быть связана не только с инфекцией, но и с аутоиммунными процессами. Сережина предупредила, что эта форма гастрита часто сопровождается сахарным диабетом, аутоиммунным тиреоидитом и другими заболеваниями. По ее словам, в таких случаях важно проверить аутоантитела. Если же на фоне сниженной работоспособности появляются неврологические проявления, такие как симптомы полинейропатии, это может указывать на дефицит витаминов группы B из-за нарушенного всасывания.

«Анализ, который позволяет понять, есть ли воспаление без гастроскопии, — это гастропанель. Она рекомендуется детям, пожилым людям и тем, у кого есть противопоказания к гастроскопии. В анализ входят ферменты и гормоны желудка и антитела к Helicobacter. Результат позволяет оценить состояние слизистой оболочки желудка и определить возможную причину изменений. Если антитела к Helicobacter положительные, то причина, скорее всего, в инфекции. При отрицательном результате на антитела возможная причина — аутоиммунный процесс», — объяснила специалист.

Гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов до этого рассказал, что химические воздействия, инфекции, переедания и хронический стресс могут стать причиной развития гастрита. По его словам, вклад также вносит регулярное употребление промышленной пищи с техническими добавками, поскольку они не выполняют пищевую функцию и могут повреждать слизистую желудка.

