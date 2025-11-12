проект

Названы работающие народные методы борьбы с изжогой

Врач Исаева: побороть изжогу помогает киселеподобный отвар из риса или овсянки

true
true
true
close
Doucefleur/Shutterstock/FOTODOM

Снизить дискомфорт при изжоге могут, например, киселеподобный отвар из риса или овсянки, а также смузи из отварных моркови или тыквы, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог сети клиник «Неболит» Ольга Исаева.

«Однако эффективность таких методов зависит от индивидуальных особенностей организма, и в целом они достаточно трудозатратны. Современные лекарственные средства, такие как, например, «Антарейт», не только нейтрализуют соляную кислоту и связывают компоненты пищеварительных соков, но и способствуют восстановлению поврежденной слизистой. Однако только врач может подобрать наиболее эффективный метод борьбы с симптомом под конкретного пациента», – объяснила врач.

При этом другие народные методы борьбы с изжогой, например, раствор пищевой соды, минеральная вода, жевание жвачки, кефир и молоко, могут не только оказаться неэффективными, но и усугубить ситуацию.

«Если изжога проявляется чаще двух раз в неделю и не зависит от определенных типов продуктов, симптом может указывать на различные серьезные заболевания пищеварительной системы, – такие как гастрит, язва, грыжа пищевода, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и даже рак желудка. При таких состояниях изжога может проявляться не только после приема пищи, но и натощак и сопровождаться отрыжкой с кислым привкусом, болями в животе, тошнотой», – заметила доктор.

