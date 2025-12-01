На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Уфе у игрока остановилось сердце во время футбольного матча

Baza: в Уфе во время матча у футболиста оторвался тромб
В Башкирии спортсмену понадобилась помощь медиков во время мероприятия. Об этом сообщает Sport Baza.

Инцидент произошел в Уфе, на футбольном матче Открытой любительской лиги. 36-летний мужчина по имени Артур резко почувствовал недомогание и рухнул на поле.

На место прибыли медики и стали проводить реанимационные мероприятия, но спасти уфимца не смогли. Причиной произошедшего, по данным Telegram-канала, стал оторвавшийся во время игры тромб.

До этого в Благовещенске в аварию попал телеведущий 45-летний Михаил Шамотин. Его автомобиль столкнулся с транспортным средством другого водителя. По словам его друга, весь удар пришелся на Шамотина.

Во время аварии телеведущий получил серьезные травмы и впал в кому. В таком состоянии в областной больнице он провел несколько дней, спасти пациента медики не смогли. У пострадавшего остались супруга, дочь и сын.

Ранее в Нижнем Новгороде у воспитательницы остановилось сердце перед прогулкой с детьми.

