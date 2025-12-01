В Уфе у игрока остановилось сердце во время футбольного матча

Baza: в Уфе во время матча у футболиста оторвался тромб

В Башкирии спортсмену понадобилась помощь медиков во время мероприятия. Об этом сообщает Sport Baza.

Инцидент произошел в Уфе, на футбольном матче Открытой любительской лиги. 36-летний мужчина по имени Артур резко почувствовал недомогание и рухнул на поле.

На место прибыли медики и стали проводить реанимационные мероприятия, но спасти уфимца не смогли. Причиной произошедшего, по данным Telegram-канала, стал оторвавшийся во время игры тромб.

